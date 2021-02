Video: Música en Elonce TV: Joel Palavecino cantó en vivo y enamoró a los televidentes

El artista paranaense, Joel Palavecino viene pisando fuerte. Este miércoles, estuvo acompañado de Leonel en la guitarra y cantaron en vivo a través de la pantalla de Elonce TV.



“Hace un tiempo tuve una propuesta muy importante, de uno los productores más grandes de Santa Fe, y estamos pronto a grabar el nuevo material. Seguimos trabajando de a poquito”, expresó a Elonce TV el artista.



“En Paraná, me muevo con lo acústico, romántico o cumbia, depende lo que la gente quiera. Cuando comience en Santa Fe, me largo de lleno con la cumbia tropical”, dijo, y agregó que “gracias a dios la gente me apoya mucho”.



El joven, fue parte de la banda de género tropical, Efecto 5 y hoy en día, encara uno de los proyectos más importantes.



