Las increíbles propuestas de Julián Serrano y las críticas que recibió

Le llovieron las críticas

Contra las restricciones cambiarias

No es ser “economista” es tener dos dedos de frente — Julián Serrano (@JulianSerrano01) February 9, 2021

Este martes Julián Serrano se volvió tendencia en Twitter luego de realizar polémicas declaraciones sobre política y economía nacional. El influencer sugirió que las provincias de Córdoba y Mendoza deberían independizarse de la Argentina y la catarata de críticas no tardó en llegar.El actor el debate en su perfil de Instagram-donde reúne casi tres millones de seguidores- y se refirió a las dos provincias en las cuales Alberto Fernández perdió en las últimas elecciones presidenciales: “¿Te gustaría que Mendoza y Córdoba se independicen de la Argentina?”.Acto seguido compartió su análisis: “¿Se imaginan? Mendoza, país independiente, se cobran 10% de impuestos, la nueva Andorra Sudamericana. Potencia en 5 años. Déjenme soñar, sostuvo.Luego, detalló su plan económico: “Lo que deberían hacer en la Argentina, si tuviesen dos dedos de frente, es bajar impuestos y crear una criptomoneda propia, blockchain, antiinflación”. “Pero es mejor seguir haciendo lo mismo que hace 40 años y aumentar más la línea de pobreza. Dios, pleno 2021, pero esta gente vive como en la Guerra Fría”, criticó.Tras explicar que se levantó con el pie izquierdo, el influencer continuó con su análisis a un nivel macro: “En el contexto mundial en el que estamos, es claro que las riquezas se van a donde haya mas libertad financiera. Si Brasil cobra 35% y Chile 30% (ponele, no sé los números reales), acá en la Argentina cobras 10% o 15%. Resultado: recaudas más y haces más plata. 2+2=4. Dale que se puede”.Su opinión y análisis se viralizaron rápidamente. Serrano se volvió tendencia en Twitter, donde le llovieron las críticas, pero él seguro de su perspectiva sostuvo: “No es ser ‘economista’, es tener dos dedos de frente”.Esta no es la primera vez que el influencer se vuelve tendencia por sus opiniones políticas. Algo parecido ocurrió en septiembre del año pasado cuando desde el Banco Central anunciaron que la compra de dólar ahorro tendría un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y que las operaciones con tarjetas de crédito que se realizaran en el exterior también serían computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales.En aquella oportunidad Serrano se expresó en la red social del pajarito: “¿Se acuerdan que el año pasado me hicieron tendencia porque dije que había que dolarizar? El dólar en ese momento estaba a 42, hoy está en 200 y me decían pelot... a mí... paje...”.Luego compartió la captura de una escala salarial que publicó un noticiero y remarcó: “En este país sos clase alta ganando menos de mil dólares por mes. Lavando copas en un país en serio ganás 1200 dólares”. Fuente: (tn).-