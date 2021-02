“Miren las manos”: la foto de Roger Federer con Gisele Bündchen

Tampa Bay Buccaneers se adjudicó anoche el título de la National Football League (NFL) del fútbol americano, al derrotar en la final del Super Bowl a Kansas City Chiefs, por 31-9, con más de 20 mil personas presentes en el estadio. El encuentro se disputó en el estadio Raymond James de Tampa, en el estado de Florida, en una edición que presentó características especiales, a raíz de la pandemia del coronavirus.Tom Brady, de 43 años e histórico “mariscal de campo” (disputó su décimo Super Bowl), se convirtió en el máximo ganador, con 7 anillos conquistados. ”Si quieres llegar a lo más alto, necesitas tener a alguien que conozca el camino. Nosotros lo conseguimos con Tom Brady”, expresó en la celebración Joel Glazer, dueño de los Buccaneers. ”Estoy orgulloso de mis compañeros, tuvimos un mes de noviembre complicado pero el equipo ganó confianza. Esto no tiene comparación, este grupo es fantástico y somos campeones para siempre, no nos lo podrán quitar. Muchas gracias a todos, será estupendo festejar con mi familia”, sostuvo Brady.El norteamericano es una verdadera leyenda del deporte de su país. Recibió múltiples felicitaciones por su nueva conquista. Sin embargo, hubo una que llamó mucho la atención.Minutos después del triunfo de Tampa Bay, el tenista suizo Roger Federer publicó dos fotos que no pasaron inadvertidas. Para nada inadvertidas. Sobre todo la primera de ellas, en la que aparece con la esposa del quarterback, Gisele Bündchen. En la otra, figura con el campeón de 43 años.“Cinco más dos equivale a siete. Qué logro inspirador. Tom Brady, la edad es sólo un número”, escribió el suizo para felicitar a su amigo Tom Brady. Rápidamente, los comentarios hicieron foco en la cercanía que tenían el suizo y la modelo en la foto. “¿Estás tratando de robarle la chica a Tom Brady?”, fue uno de los primeros comentarios. Lo que siguió después fue en la misma línea: “Miren las manos”, escribió otro usuario de Instagram. Fuente: (TN).-