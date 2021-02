Ayelén Paleo posó con lencería de encaje: “Lady in red”

Con casi 500 mil seguidores solo en su cuenta de Instagram, Ayelén Paleo sabe cómo conquistar y día a día levanta suspiros con sus sensuales posteos. En las últimas horas volvió a sorprender a todos con una imagen donde se la veía en ropa interior y tacos y volvió a enamorar.Acostumbrada a mostrarse ultra sexy en las redes, Ayelén Paleo volvió a deleitar a sus seguidores de Instagram con una fotografía donde se la ve de cuerpo entero, posando en ropa interior de encaje de color rojo y, como no podía ser de otra manera, utilizó el nombre de la canción “Lady in red” para acompañar el posteo que acumuló miles de likes.Y es que cuando la bailarina de tango no está compartiendo sus arduas rutinas de ejercicio o sus tips de belleza con sus seguidores, aprovecha para mostrarse en trajes de baño diminutos o lencería. En esta ocasión, volvió a sorprender con una postal que, como era de esperar, no decepcionó a nadie.De novia hace ya más de un año, Ayelén Paleo logró consolidar su relación con Andrés Gagliano durante la cuarentena ya que fue cuando comenzaron a convivir. En los últimos días anunció que se había mudado y mostró imágenes del espectacular departamento donde vivirá a partir de ahora con su pareja.Ayelén y Andres eligieron mudarse a uno de los barrios más exclusivos y costosos de Buenos Aires: Puerto Madero. Además de mostrar algunos de los ambientes del increíble departamento, también aprovechó para mostrarse en la enorme piscina de las torres.“Hogar, dulce hogar. Ay, me encantó, amor, te amo”. Expresó Paleo feliz por esta nueva etapa en pareja que acaba de comenzar y agregó: “Nuevo hogar”. Además, fue compartiendo diversas imágenes de su nueva casa con sus casi 500 mil seguidores y sorprendió con cada una de ellas. Fuente: (Lacien).-