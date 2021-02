Video: Lucio Rojas en ElonceTV y su historia de superación: “Llegó mucho amor”

Lucio El Indio Rojas, como él se apoda, reivindica el folklore del Chacho Salteño, que lo cautivo toda su vida y le pone su impronta. Este martes, el reconocido artista, dialogó en el programa Mediodía de Noticias, por Elonce TV.



“Estoy cansado de lo virtual, quiero encontrarme con el público y mirarnos a los ojos, que es lo más lindo. El 26 de febrero estaré en Santa Fe”, expresó el artista a Elonce TV.



En octubre de 2019, el Indio tuvo que ser sometido a una cirugía. Su hermano Jorge, anunció que un tumor en la zona abdominal. Más allá de que la operación fue exitosa, comenzó un tratamiento por recomendación de los médicos y lo obligó al Indio a replantear su carrera y su estilo de vida.



Al respecto, comentó que “fue un mazazo, me pegó contra la pared y quedé quieto. Hoy habló abiertamente del cáncer, pero en ese momento se me derrumbó el mundo. Le pregunté al médico que si podía pelearle y él me tranquilizó diciendo que había muchas oportunidades”.



“La operación fue exitosa, pero estoy bajo un tratamiento poco agresivo que me permite seguir trabajando. Fue un camino difícil, pero siempre tuve el amor de mi familia, mi equipo de trabajo y la gente. Todo lo que llegó del otro lado fue inmenso y me siguen acompañando”.



Nota completa en el video.-