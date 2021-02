Cinthia Fernández anunció que se lanza a la política: “Voy a aceptar”

Cinthia Fernández es una de las artistas más completas y mediáticas de los últimos diez años y siempre que dice algo es noticia porque ya sea por sus ex, sus actuales o sus experiencias laborales todo lo que hace o deja de hacer llama la atención de los televidentes y sus fans.Lo cierto es que debido a su extrema popularidad, no es casualidad que en más de una oportunidad le hayan propuesto trabajar en lugares súper comerciales como el Bailando o el Cantando por un sueño pero la pandemia hizo también que Cinthia Fernández no pudiera tener la estabilidad que ella esperaba en cuanto a su profesión.Fue Mariana Brey quien le preguntó: “Cinthia habitualmente me deja muda, siempre tenemos muchas internas, muchas que no voy a recordar, pero ¿vas a estar en la política? ¿nos vas a dejar?”, y dejó mudas a las panelistas que estaban presentes en Los Ángeles de la mañana.“Así es, hace unos meses ya había tenido la propuesta. Si, ya me lo habían propuesto y yo me lo estaba considerando, lo que pasa es que con todo esto de la pandemia pasaron muchos meses y recién me reuní el jueves pasado, pero voy a aceptar”, dijo hasta que Mariana la paró en seco y le dijo que guarde un poco más de información para después, publicó

Después del escándalo con su ex, que pretende que ella le pague el alquiler de donde vive con sus hijas en el barrio cerrado, Cinthia Fernández estuvo en boca de todo el mundo y sus fans salieron con los tapones de punta contra el futbolista ya que ellos por un acuerdo previo al divorcio, habían dicho que él asumía los costos de la vivienda.De cara a lo que se viene, habrá que ver cómo maneja la presión de un puesto político del cual todavía no se sabe nada, y lo combina con la maternidad pero también con sus discusiones constantes con el padre de sus tres hijas con quien mantiene una custodia compartida.