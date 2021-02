Ariana Castillo cantó en vivo por ElonceTV: Tiene 15 años y deslumbra con su voz

Ariana Castillo tiene 15 años y deslumbra con su voz donde quiera que se presente. Nació en Córdoba, pero actualmente vive en Santiago del Estero. Participó en distintos festivales de Argentina como el “Festival Villa María” en 2017 y “Fiesta Nacional del Róbalo” en Santa Cruz.Este domingo, dialogó con, cantó en vivo, tocó la guitarra y el piano.“Me interesé en la música desde muy chica, desde los 5 o 6 años. Creo que la vena artística viene por el lado de mi abuelo materno, que toca la guitarra y canta muy lindo”, expresó la joven artista en el programa“Nadie nace con la perfección para cantar, nos preparamos para estar listos. Desde los 7 años que estudio música y mis papas me mandaron a un conservatorio y una profesora de canto que me ayudó un montón”, dijo.Ariana, cantó en vivo un tema inédito, compuesto por ella que se llama: Que futuro me quedaAl respecto, la joven comentó que “creo que es una pregunta que todos los jóvenes nos hacemos día a día, entonces en la letra quisimos dar un mensaje de esperanza, de poder ser, quienes queramos en nuestra tierra. Escucho la canción y es muy emocionante”.