Internaron a Burlando luego de caerse de un caballo mientras jugaba al polo

El abogado Fernando Burlando debió ser internado este domingo en una clínica bonaerense tras sufrir una fractura costal al caerse de un caballo mientras jugaba un partido de polo.



Según informaron a NA fuentes cercanas a Burlando, el letrado se encuentra "bien", a la vez que señalaron que sufrió la mencionada fractura que "no es grave" e indicaron que en el centro de salud lo van a evaluar.



Tras la citada evaluación, se decidirá su se queda en observación al menos por esta jornada o si se podrá ir a su domicilio donde deberá hacer reposo para recuperarse de a dolencia.



Además, se supo que Burlando estaba jugando en uno de los complejos de "Harás del Sur", situado en la Ruta 2, cuando se cayó de su caballo.

En tanto, un parte policial indicó que efectivos tomaron conocimiento de que Burlando había sido hospitalizado en el Instituto Medico Platense, situado en el cruce de las calles 51 y 1 de La Plata luego de haberse caído de un caballo en un predio ubicado en la Ruta 2.



Los uniformados se dirigieron al lugar donde se entrevistaron con el presidente del centro de salud, Raúl Cassi, quien les señaló que Burlando se encontraba internado en el lugar ya que, producto del golpe sufrido al caer del caballo, "le bajo la presión" y estaba con "dolores en la zona de las costillas", pero que no presentaba "riesgo de vida".



Asimismo el parte indicó que el abogado no quería custodia policial en el lugar y que desea "ser trasladado al Hospital Master Dei" ubicado en la Capital Federal, lo cual se llevará a cabo entre las 20:00 y las 21:00 de este domingo.