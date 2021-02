Yanina Latorre volvió de Miami y estalló contra una vecina: “La voy a matar”

Yanina Latorre regresó a la Argentina luego de haber pasado más de un mes de vacaciones en Miami. A menos de 48 horas de estar en su casa, se encontró con un problema con una de sus vecinas del country. Según denunció la panelista, el perro de la mujer atacó al suyo y ella no va a pasar por alto el episodio.Desde sus historias de Instagram la ‘angelita’ le contó a sus seguidores que tiene un conflicto con una de sus vecinas: “Todavía no me peleé con nadie pero tengo una calentura que me llevan los mil demonios”, adelantó. Luego siguió en su descargo y con mucha bronca se refirió a lo que le ocurrió a uno de sus perros: “Pobre Toto, no saben lo que es. Una laucha. Voy a matar a la vecina”.Un usuario le consultó el motivo específico por el cual estaba tan molesta con la mujer: “Contá a quién querés denunciar. Me quedé con la duda”, le expresó.Otro por su parte también le pidió que desarrolle un poco más el episodio que la tiene tan enojada y que involucra a su mascota. Ante esto, la rubia respondió: “El perro de la vecina atacó a Toto. Casi lo mata”. Ahora habrá que esperar para saber si toma cartas en el asunto para intentar resolver el conflicto.Yanina viajó a Miami junto a su marido Diego Latorre, sus hijos y su mamá, Dora Caamaño. La mujer se aplicó esa ciudad la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.En diciembre la “angelita” revolucionó los medios de Florida tras confirmar que sin ser residente, su mamá pudo vacunarse de manera gratuita, un beneficio que no estaba previsto para los turistas extranjeros. Según informó TN.com.ar, el gobierno local tuvo que endurecer los controles tras el caso de la mediática.Lejos de pedir disculpas, la panelista retrucó las críticas y desafío la versión de las autoridades: “Te vacunan sin cita, no importa de dónde sos”. Sin embargo, ese argumento se contrapuso con la explicación brindada por el Departamento de Emergencias de Florida, que confirmó que el sistema de turnos sería más estricto para evitar que los extranjeros no residentes se apliquen la dosis y remarcó que los aspirantes deberán acreditar domicilio en el estado.Caamaño por su parte, también salió a responder los cuestionamientos y apoyó a su hija. En ese sentido comparó lo que ocurre en Estados Unidos y en la Argentina en relación al plan de vacunación: “Todo ciudadano que pase por la Florida y tenga 21 días de tiempo y pueda entrar al sistema, entra, te dan un turno y te la dan. Me vacuné pese a quién le pese”.Al momento de emprender el regreso al país, Yanina tuvo un problema porque le reprogramaron el vuelo y no pudo viajar en la fecha prevista. “Fue porque achicaron la frecuencia o están sobrevendidos. Hay un lío tremendo porque hay mucha gente en Miami, hay muchos argentinos y chilenos”, explicó días atrás.Además indicó que esta demora le generaba una complicación dado que los gastos que debió hacer hasta que solucionó el problema fueron en dólares: “Es dramático. Voy a tener que laburar el triple para pagar la tarjeta”.