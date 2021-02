Con un desnudo total, Ivana Nadal "eclipsó al sol" desde una terraza privada

Ivana Nadal, luego de vacacionar junto a su novio en Brasil, se fue a México con una amiga.Si hay algo que define a Ivana Nadal es su transparencia. No tiene problemas en dar consejos espirituales que generan controversia, ni contar episodios polémicos de su vida cotidiana. Más aun, está orgullosa de su cuerpo y no le da pudor mostrarlo.En Instagram, su red social favorita, compartió una nueva foto donde mostró cómo toma sol. Con esto, en pocas horas, tuvo más de 61 mil "me gusta".Desde un hotel muy lujoso en Tulum, México, donde está de vacaciones, Nadal posó completamente desnuda. Se recostó sobre una terraza, se tapó el pecho con el brazo, y lució su melena larga suelta, además de sus tatuajes en todo el cuerpo.Como había unas plantas sobre el paredón, nadie podía verla. "Las ventajas de una terraza privada", escribió en la descripción de la foto.