Dalma, Giannina y Verónica Ojeda fueron a la Justicia contra Matías Morla

Las hijas de Diego Maradona, Dalma y Giannina, así como la ex pareja del astro Verónica Ojeda hicieron una presentación conjunta ante la Justicia pidiendo que declaren dos nuevos testigos en la causa judicial, en una clara embestida contra el abogado Matías Morla y el entorno que tenía el ex capitán del seleccionado argentino de fútbol.Junto con el pedido el abogado querellante Mario Baudry, presentó un audio en la fiscalía de San Isidro, en el cual hay una conversación entre Ojeda y Morla, en donde la primera le reprochaba por la presencia de drogas en la vivienda que ocupaba Maradona.En un pedido firmado por los abogados que representan a las hijas de Maradona por un lado y el de Ojeda por el otro, reclamaron a la fiscalía que cite a la cocinera que tenía asignada el ex jugador por el conocimiento de todo lo que sucedía en la vivienda.También una psicopedagoga que estuvo presente en la vivienda y habría visto la presencia de marihuana.La intención en que se cite a ambos testigos y la idea es demostrar que Morla estaba al tanto del consumo de drogas en esa vivienda en la que estaba Maradona, algo que se dejó entrever del contenido de otras conversaciones que evalúa la Justicia.El pedido lo hicieron ambas partes como querellantes de la causa y ahora deberá ser evaluado por la fiscalía sobre si las cita o no, y qué valor le da al audio presentado por el abogado Baudry. (NA)