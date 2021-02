Video: Esther Goris en Elonce TV: En la vida “hay que asumir desafíos constantemente”

Esther Goris es una reconocida actriz escritora y directora argentina. Este jueves, dialogó en el programa Las Noticias de la Tarde, por Elonce TV.



“Amo Entre Ríos, trato de ir una vez cada año y medio a vacacionar, he ido a trabajar, pero gustar ir a disfrutar de los lugares. Si me da el tiempo, voy dos veces por año”, expresó a Elonce TV la actriz.



Esther, se encuentra vacacionando y trabajando en Costa del Este, provincia de Buenos Aires. “Es un lugar tranquilo, lleno de bosques y unas playas muy lindas y anchas. En estos momentos estoy preparando un proyecto junto a Miguel Ángel Solá, él desde España, yo desde Argentina”.



“Me alegra que nuestros compañeros hayan comenzado a trabajar, dentro de este marco, pero por suerte de a poco se va abriendo el sector. Ya falta menos, creo que hay que exacerbar todos los cuidados porque el mundo está pasando por el peor momento de la pandemia”, dijo.



Y agregó que “me parece que, en Argentina, si bien están graves las cosas, no están tan mal como en otros lugares. Hay que aprovechar esa suerte para cuidarnos más que nunca. No hay que tirar la toalla, hay que ser más fuertes que nunca”.



La actriz, quien convirtió su interpretación de Eva Perón en uno de los grandes hitos de su trayectoria profesional, comentó que en la vida “hay que asumir desafíos constantemente”, comentó.



Nota completa en el video.