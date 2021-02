Silvina Escudero se animó a un audaz vestido transparente

La modelo y bailarina volvió a la televisión como panelista del nuevo programa Los Mammones y como buena fashionista, no repite looks. Siempre estrena un outfit de noche diferente que después muestra en detalle en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 1.4 millones de usuarios. Fiel a su estilo femme fatale, anoche llevó un elegante y original vestido con transparencias, que cautivó todas las miradas (y los likes).Se trata de un modelo largo de color negro firmado por la diseñadora Vanina Muratore. ¿Los detalles? Tiene una tela de encaje e incrustaciones de brillos de la que salen varias capas de flecos. La parte superior es ultraescotada y cada lado está sobrecargado con lentejuelas y mostacillas negras, al igual que flores.Lo usó con sandalias de color blanco altísimas y un beauty look ideal para imitar. Su peinado (igual de original y particular como su vestido) es de inspiración “college” con un recogido relajado armado a partir de dos colitas con bucles a los costados y mechones delanteros sueltos. En cuanto a su maquillaje, más sutil, llevó los ojos levemente delineados y los labios pintados de color violeta, una elección de color más invernal, pero que sienta bien con los looks de noche como en esta ocasión.Algunos días antes, volvió a apostar por los brillos pero en un minivestido con “lentejuelas a cuadros” de color rojo. Usó un diseño al cuerpo con bloques de pailettes y partes transparentes, una constante en su vestidor, que también combinó con sandalias altísimas de color nude y un elaborado recogido bien alto.“Cada noche más hermosa Silvina”, “Sos hermosa”, “Diosa total”; son algunos de los halagos que recibe usualmente en la sección de comentarios de sus fotos.