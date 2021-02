Laurita Fernández sin filtro: reveló cuáles son los límites de su amor

La preocupación por Rufina

Activa en las redes sociales donde reúne cuatro millones y medio de seguidores, Laurita Fernández no se quiso quedar afuera del verdadero o falso de Instagram y respondió a todo: sus trabajos, las ganas de formar una familia, las afinidades con los famosos y sus proyectos. Y sorprendió al revelar cuáles son sus límites en el amor.Cuando le preguntaron si estaría con una mujer respondió con un “¿y por qué no?” pero negó rotundamente estar dispuesta a dejar todo por alguien. Y acto seguido, cuando quisieron saber si comparte su cepillo de dientes, en la misma sintonía humorística ella retrucó: “¡Falso! Mi amor tiene límites”.Por supuesto, no faltaron las preguntas referidas a su proyecto de vida donde desmintió querer casarse al estilo “Susanita” y, aunque aseguró que le gustaría tener hijos, aclaró que “el Maru Botana Style” no es lo suyo por lo que no serían más de dos. Sin embargo, una vez más debió aclarar que no está en la dulce espera. “Qué pesadilla jajajaja”, dijo ante las reiteradas consultas.Respecto a su relación con Eugenia ‘La China’ Suárez, ex de su actual pareja, afirmó que le cae bien y que la conoció “embarazada de Rufina”. Y ante el afirmativo de que la hija de los actores es “preciosa”, coincidió: “Mega mega mega verdadero”.Entre otras cosas Laurita contó que es hincha de Boca, que le encanta bailar y conducir, que no podría participar de Masterchef Celebrity, porque “les prendería fuego las cocinas”, y que está grabando algo, pero que no puede dar detalles del proyecto.El positivo de coronavirus de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán desencadenó la preocupación de su gran familia ensamblada. Los hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio, habían ido a visitar a su papá Benjamín Vicuña antes de conocerse el resultado del test de la conductora y tuvieron contacto estrecho con Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré.La modelo no esquivo el tema y lanzó un fuerte dardo. Pese a que prefiere mantenerse al margen de los temas que involucran a su pareja, la bailarina que estaba reemplazando a Ángel de Brito en la conducción de Los ángeles de la mañana, no esquivó el tema y reveló: “Ella estaba con la mamá. Y por supuesto que hay molestia y preocupación por los chicos”.Acto seguido, manifestó sus deseos de que todos estén bien, pero lanzó un fuerte crítica: “Quizás por desinformación o lo que sea, es una situación que se pudo haber evitado y está bueno contarla y decir ‘hay que aislarse’”. Y aclaró que no lo decía a fin de señalar culpables, sino para entrar en conciencia: “Tratemos de hacer las cosas de manera prolija”. Fuente: (tn).-