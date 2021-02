A Carmen Barbieri se le presentó la Virgen en medio de su internación

Su amiga, Sandra Domínguez, estuvo en "LAM" donde contó la aparición que tuvo la capocómica en la clínica donde está atravesando su difícil cuadro de Covid.“Carmen es muy creyente”, le dijo Ángel de Brito. “Yo ya lo puedo decir, porque seguro que lo va a contar cuando salga. Ella me contó que se le presentó la Virgen de Guadalupe cuando estaba en terapia intensiva”, señaló Sandra.“Te mandó una imagen también de la Virgen cuando estaba internada, ¿no?”, le consultó Nancy Duré. “Sí, pero eso es algo muy positivo. Y yo les digo a todos mis amigos que, en todas las religiones, oraron. Médicos del cielo, gente hinduista, católicos, la Virgencita de Fátima, todos”, le dijo la amiga."Carmen, cuando atravesó lo de Fede, que fue durísimo para ella al no poder acompañarlo, porque ya estábamos con la pandemia, siempre decía que los mensajes de la gente, los rezos y la fe eran lo que la habían ayudado”, recordó Maite Peñoñori.“Porque cuando, por ejemplo, yo no la puedo ir a ver a Carmen, abrazarla, ¿qué hacés? Estás como en introspección, vas para adentro todo el tiempo, como ahora. Yo estaba acá con ustedes todo el tiempo, pero al mismo tiempo estaba pensando ‘¿Cómo estará? Que todo esté bien, ¿cómo puedo contarles a todos y no bandearme en una palabra, sin que nadie se ofenda?’”, cerró la amiga de Barbieri. Fuente: (PrimiciasYa).-