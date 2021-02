Flavio Mendoza grabó video desde su internación: "Tuve unos días muy difíciles"

A casi una semana de ser hospitalizado por coronavirus, Flavio Mendoza mostró la intimidad de su internación en Instagram. A través de varias historias, el coreógrafo dio detalles de su estado de salud y llevó tranquilidad a sus seguidores desde el sanatorio Los Arcos.“Hola a todos, quiero decirles que estoy un poco mejor, que estoy atravesando el COVID. Tuve unos días muy difíciles, con mucha fiebre, la pasé bastante mal”, comenzó contando Flavio.Lo cierto es que el artista se encuentra evolucionando favorablemente aunque se lo ve con oxígeno: “Gracias a Dios ya no tengo fiebre, hoy me pusieron oxígeno un poco, por la saturación, pero estoy bien”.A la vez, el artista invitó a que la gente tome precauciones ante la segunda ola del virus: “Quiero decirles a todos que se cuiden, que es importante que se cuiden, que se hagan el test y que cuiden también a todos los demás”.El productor teatral también agradeció al personal sanitario que lo cuidó y atendió durante estos días. “Les quiero agradecer muchísimo a toda la gente del hospital, de acá de Los Arcos, a las enfermeras que son maravillosas, a los médicos, que la verdad es que se merecen un premio aparte. A mi doctora infectóloga Graciela, que es lo más, que está ahí al pie del cañón", expresó.Y continuó: "La verdad es que los médicos se merecen todo. Un aplauso realmente para ellos y no solamente un aplauso sino respetarlos como se lo merecen porque dan todo. Gracias”.Desde que fue internado, Flavio realizó varios posteos en sus redes para relatar en primera persona cuáles eran sus sensaciones y pensamientos. Uno de los mensajes más fuertes fue el dedicado a su hijo Dionisio. “Te pido perdón”, expresó Flavio angustiado por no poder ver al pequeño. “Tengo el corazón roto”, lamentó.Antes de enfermarse, Flavio había sido durísimo con su colega Carmen Barbieri, protagonista de Un estreno o un velorio, la obra que él mismo dirige, y que tuvo que ser internada en terapia intensiva por coronavirus. La trató de "hipocondríaca" y minimizó su situación.Lo cierto es que a los pocos días, Flavio dio positivo de Covid y también debió ser internado, aunque sin la gravedad de Carmen, quien está intubada y en coma farmacológico.

"Que Dios nos cuide y podamos volver a reír pronto. Fuerza, Carmen... De esta salimos juntos", escribió Flavio, que acompañó sus palabras con un video en la que se lo ve bromeando junto a la actriz.Eso no fue su único mensaje para la capocómica. El domingo pasado, el coreógrafo posteó: “Mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y mi hijo. Rezo para que todos estemos mejor”.Mientras Flavio se recupera del coronavirus será Andrés Teruel quien lo reemplace en Tres empanadas, la obra que protagoniza en Villa Carlos Paz. Fuente: (Clarín)