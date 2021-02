El diseñador paranaense Gerardo Casas reveló cuál es el secreto de su éxito

El diseñador paranaense Gerardo Casas conquistó a los famosos por el estilo de sus vestuarios y hoy viste a figuras como Gladys La Bomba Tucumana y Karina La Princesita, además de diseñar los trajes de las obras teatrales del reconocido productor Flavio Mendoza.“Diseñé los vestuarios para el show navideño que se hizo en Puerto Madero bajo la dirección de Flavio Mendoza, Karina La Princesita, Facu Mazzei y Pichu. Fue un show precioso que no había visto en Argentina. Y después de ese trabajo, la productora me contrató para hacer la obra de Carlos Paz, que se llama Tres empanadas con Florencia de la Ve y Pablo Geretto”, contó Casas ael programa que se emite porAsimismo mencionó que fue “una sorpresa” vestir a Gladys La Bomba Tucumana en el certamen televisivo de canto que se emite por“La conocí cuando tenía 21 años y trabajé con ella en un teatro de Carlos Paz. El volver a encontrarnos fue una experiencia muy divertida porque como todo artista, es explosiva y revolucionada, lo que admiro de los artistas por conservar ese espíritu en estas épocas tan efervescentes”, valoró.En ese sentido, comentó que su intensión al momento de diseñar un traje es “mediar entre lo que pide el show, que marca determinado tipo de vestuario para el musical y lo que se monta en el escenario, de lo que ella usa y lo que a mí me gusta hacer”.“Diseñar para Gladys no me creó ningún tipo de conflicto. Fue muy fluido y nos divertimos muchísimo porque es una persona muy cálida y agradable”, valoró.En la oportunidad, anticipó que prepara el vestuario para un nuevo proyecto de Karina La Princesita. Además de atender a sus nuevos clientes en Buenos Aires y a artistas que habían suspendidos sus eventos durante el 2020. “Ya nadie quiere atrasarse ni esperar más, porque te va a agarrar la muerte, esperando, y ya nadie va a poder casarse”, bromeó al comentar: “Los que querían casarse lo están haciendo con las condiciones que se puede, con la cantidad de personas que se permite”.De acuerdo a lo contó Casas, hoy por hoy viste a novios que se casan por Civil, debido a que las grandes fiestas todavía no están autorizadas en el marco de las restricciones por la pandemia.Consultado al paranaense cómo es el trabajo de un diseñador, éste explicó que “es un negocio que viste a mucha gente y que vende, porque de eso vivimos, como en cualquier rubro”. “Una parte es lo que la clienta quiere que le diseñen, el estilo que ella usa y la otra, mi creatividad para meter dentro del encargue de la clienta, lo que a mí me gusta hacer. Si fuera muy reñido con lo que considero que es estético, pongo un freno”.Casas remarcó que el secreto de su éxito siempre apunta a “mediar, para ponernos de acuerdo” con la clienta.