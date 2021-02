Julieta Nair Calvo reveló el insólito lugar donde tuvo intimidad

Julieta Nair Calvo no suele hacer alarde de la intimidad de sus relaciones pero tampoco tiene tapujos a la hora de hablar. Con humor, la actriz se sometió a un cuestionario muy hot donde lejos de esquivar las preguntas, les hizo frente con total sinceridad. Entre sus picantes confesiones, la ex Separadas terminó develando el extraño lugar donde tuvo relaciones sexuales en una oportunidad.Sin escatimar en detalles, Calvo rememoró el episodio que según relató fue muchos años antes de conocer a su actual pareja Andrés “Rolo” Rolando. “Creo que lo dije alguna vez. En una casa abandonada. ¡Ay que tenebrosa!”, disparó entre risas, en un mano a mano con Estelita en el programa Los Mammones. “Paseando paseando. Una inconsciente. Era más chica”, agregó la actriz que negó haber incursionado en aplicaciones de citas.La conversación siguió calentando la pantalla cuando Jey Mammón indagó sobre fetiches sexuales. “¿Usas disfraces?”, le preguntó el conductor y ella admitió: “¿Sabés que no? Me da pudor. ¿Sabés qué me da pudor? ¿Cuándo arranca? Por ejemplo, te cambiaste, salís del baño, abrís la puerta, y ¿qué hacés, una coreo?”. Respecto a si tiene fantasías, se limitó a decir: “Tengo, pero las callo”.Entre otras declaraciones, aseguró que le gustaría ser mamá. “Sí, me gustaría, practicamos bastante. En la cuarentena no tanto, pero ahora bien. Rolo es el amor de mi vida, está re bueno mi novio. En la convivencia nos complementamos muy bien. La única cuestión es el tema de la ropa y el orden. Él es un príncipe y yo una esclava”, concluyó con el humor que la representa. Fuente: (Tn).-