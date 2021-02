Escándalo por camionero que grabó a Zulma Lobato prostituyéndose

Zulma Lobato está en boca de todos por la difusión de un video en las redes sociales, donde aparece prostituyéndose en una calle de su barrio, en Munro. Un camionero fue el encargado de grabarla y preguntarle cuánto cobraba.El hombre además le consulta si ella es Zulma, y la artista lo confirma con nombre y apellido, además de aclararle que estaría trabajando solo hasta las 5 de la mañana.El material provocó indignación entre los seguidores de Lobato, que temen que esté mal económicamente y vuelva a caer en la depresión. Años atrás, habían viralizado otro video en el que se la veía teniendo relaciones con varios hombres en un galpón.Lautaro Reyes, su mánager, se mostró furioso por la cantidad de burlas sobre el accionar de su representada, que al parecer no encontró otro camino más que vender su cuerpo."Basta de joder a Zulma. Ha sido filmada por uno o unos supuestos 'machos', los que suelen llamar enfermos a los gays o degenerados a las chicas trans, pero bien que después se culean al putit* o se hacen empernar por la chica trans. Zulma es una persona adulta, libre e independiente. Yo no soy su padre para estar cuidándola. Como amigo y mánager puedo pedirle que no se exponga, pero la decisión luego es de ella. Si lo hace por placer o por necesidad es un tema personal. N por eso hay derecho a filmarla y burlarse. Hipócritas", disparó enojadísimo. Fuente: (AiredeSantaFe).-