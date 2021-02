Con sugestiva foto, María Eugenia Ritó le hizo frente a la lluvia: “Me aburro”

María Eugenia Rito es considerada por muchas personas como una de las ex vedettes más conocidas del país. Hoy en día es una de las famosas más activas de las redes sociales, particularmente en Instagram donde cuenta con más de 400 mil seguidores.A través de su perfil, la modelo suele compartir fotos de producciones súper sensuales y también postales donde muestra cada uno de los looks que elige para lucir de entrecasa y los que elige para salir.En las últimas horas, la ex vedette compartió una nueva publicación que, definitivamente, se robó toda la atención. En la imagen se la puede ver acostada boca abajo en su cama mientras luce una ínfima colaless roja, publicó“Me aburro los días así. En algún momento frena la lluvia, no? Ustedes qué hacen y qué hicieron todo el finde bajo agua? Los leo”, escribió la ex vedette junto a su publicación que levantó la temperatura a pesar de la lluviaEnseguida, la modelo logró cosechar más de 20 mil me gusta y cientos de cometarios donde sus seguidores no pararon de halagarla por su belleza y sensualidad.En otro de sus posteos, la ex vedette logró deslumbrar a sus seguidores con una postal en una posición muy similar pero mientras disfrutaba de una tarde a puro sol y calor.“Están de acuerdo que hoy arde Buenos Aires? Qué calor, qué calorrr. Buen findeee?”, escribió “, escribió la ex vedette junto a la explosiva postal donde se la puede ver posando acostada, boca abajo y con una ínfima bikini fucsia.