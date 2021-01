Más radiante que nunca: el video de Jennifer López desvistiéndose en la playa

En esta oportunidad, JLO celebró el 20 aniversario de su exitoso tema "Love Dont cost a Thing" recreando una de las icónicas escenas del videoclip.Al igual que en la grabación original, Jennifer López se grabó paseando por la playa mientras se despoja de su ropa y sus pertenencias dejando a la vista parte de su cuerpo y comprobando que dos décadas no son nada para su figura espectacular.Sin embargo, días antes la ex de Ben Affleck publicó un video realizando su rutina de belleza y promocionando su nueva línea de cosméticos. "Honestamente no puedo ver ni una línea de expresión", dice Jennifer en el video a medida que va sacando el producto de su rostro. Varios usuarios la acusaron de tener botox, en especial una usuaria que escribió: "No se mueve la frente definitivamente tienes botox. Y toneladas de ella. Y todo está bien. Solo lo digo".Lejos de quedarse callada, López explotó y le contestó: "LOL eso es solo mi cara!!! ... Por 500 millones de veces ... Nunca me he puesto botox o cualquier inyectable o cirugía !! Solo digo".