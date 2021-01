Romina Malaspina se sacó la sed y los fans estallaron: "Más despacito"

Si bien sus followers no pararon de elogiar su belleza, hubo otros que cuestionaron la apariencia de su boca. "Deja de operarte", fue uno de los mensajes que recibió.A pesar de esto, Romina redobló la apuesta y volvió a grabarse. Esta vez la diosa optó por un look de mini con tablas y remera negra que se robó todos los elogios. Paseando por un muelle, la rubia promocionó una vez más la marca que la tiene como influencer."Más despacito que te vas a ahogar", "Preciosa", escribieron sus seguidores junto al posteo.Días antes Romina volvió a explotar instagram, esta vez con una postal con un picante mensaje. Fiel a su estilo, la rubia posó como toda una diosa mostrando uno de sus looks más jugados. La diosa lució un conjunto de pantalón blanco deportivo con un sensual top con abertura en el escote que hizo delirar a sus fans. "Yo ya no estoy pa tus mie....", escribió misteriosa junto a su publicación.