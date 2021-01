Alejandra Maglietti dio detalles de su relación con Hernán Drago

Durante los últimos meses del 2020, se comenzó a formar el fuerte rumor de un nuevo romance entre Alejandra Maglietti y Hernán Drago.En enero se conoció que la panelista de Bendita TV y el modelo que acompaña a Guido Kaczca en cada noche de ElTrece, fueron vistos en un lujoso hotel de Cariló, uno de los bosques más exclusivos de la costa que forma parte del partido de Pinamar.En diálogo con Paparazzi, la modelo aclaró que continúa en la soltería, aunque eso no quiere decir que no esté conociéndose con alguien: “No, no estoy de novia, estoy sola”.Y ante la duda de su relación con el presentador de televisión, Alejandra aclaró por qué estaban en el mismo complejo: “Con Hernán fuimos al mismo desfile y obviamente todo el equipo que participó del desfile paró en el mismo hotel, que fue en Cariló, pero no hubo más que eso”.Además, argumentó que el lugar fue elegido por la productora para poder movilizarse en grupo desde las habitaciones hasta el desfile mismo y viceversa: “Paramos todos ahí porque estaba todo el equipo que había participado del evento, estuvimos en el mismo hotel y desde ahí nos fuimos para el desfile y volvimos”.Además, Alejandra reveló que las flores que recibió a mediados de diciembre, las cuales causaron furor ya que fueron acompañadas por un grupo de mariachis que le dedicó una dulce serenata a la salida del canal, fueron enviadas por un admirador que tiene desde hace mucho tiempo que reside en Florencio Varela.