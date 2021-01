Nati Jota reveló si mira las fotos de su ex con Ivana Nadal

Todos quedaron sorprendidos cuando Nati Jota y Bruno Siri terminaron su relación de casi dos años, pero mayor aún fue la sorpresa cuando el rugbier chaqueño comenzó un romance con Ivana Nadal, supuesta "compañera" de la influencer.



A pesar de que la tuitera reveló que la asombró un poco el incipiente noviazgo y muchos famosos la apoyaron en esta tensa situación, todos continuaron con sus vidas normalmente.



Sin embargo, después de menos de un año, la periodista se refirió nuevamente a su ex novio y a su nueva pareja en sus redes. Con casi dos millones de seguidores en Instagram, la influencer decidió sumarse a la tendencia y contestar algunas preguntas de verdadero o falso.



"¿Es verdad que mirás las fotos de tu ex con la otra (Ivana)?", fue una de las consultas más picantes que le dejaron a Jota en sus redes. Con una selfie en primer plano, la periodista fue tajante y respondió: "Falso. Lo que no suma, resta".

Fuente: Diario Show