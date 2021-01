Rocío Quiroz reconstruyó su casa gracias a una millonaria donación

Antes de llegar a la semifinal de "Cantando 2020", Rocío Quiroz vivió un infierno cuando un temporal destruyó su casa de Chascomús. Sin embargo, la artista tropical recibió ayuda del abogado Andrés Sánchez Ibarra cuando Moria Casán le contó la dramática situación doméstica."¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos?", manifestó Quiroz en sus redes luego de sufrir el contraste."Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien los nenes, almita, el torra y su familia que estaban con nosotros. El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, ¡una explosión muy grande!", agregó.En diálogo con, el letrado dio detalles de su ayuda: "No es la primera vez que hago esto y en realidad ayudo a mucha gente que esté en situación muy complicada. De hecho, todos los honorarios que genere mi estudio en este 2021 se utilizarán para donar a personas que me escriban y dependiendo de la prioridad buscaremos darle una solución".