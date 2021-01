Débora Plager: "Me gustan las palabrotas en un momento de alegría"

En Santo Sábado, el ciclo del Pelado López, Débora Plager aceptó las preguntas picantes del conductor. Así la periodista de Intratables terminó contando que le gusta el “lenguaje sucio” a la hora de la intimidad y lanzó una polémica opinión sobre los piropos, hoy cuestionadísimos.“No me molesta para nada que me digan groserías y hoy está muy mal visto, apesar de que yo soy una mujer feminista declarada y de hecho. Hoy le decís a una chica “¿qué hora es?” y dice que la estás acosando. A mí no me molesta para nada”, lanzó la panelista.“Me voy a meter en tu terreno. ¿Te gusta la palabrota?”, lanzó el conductor y Débora no se quedó atrás. “No me molesta, salvo que sea agresiva”, aseveró. “¿A Débora le gusta una palabrota en un momento de alegría?”, insistió. “Sí, pero no tengo una predilecta. No tengo una en particular. No me molesta para nada”, cerró.