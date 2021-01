Fuerte mensaje de Romina Malaspina: “Ya no tengo tiempo para ...”

"¿Con quién estarás enojada?", le preguntaron miles de usuarios a Romina Malaspina tras leer un picante comentario en su última publicación. "Yo ya no estoy para tus mierd . . . ", escribió la conductora para acompañar una foto suya. Hasta el momento se desconoce el nombre del destinatario.La influencer tiene acostumbrada a su comunidad a producciones de alto voltaje, sin embargo pocas veces sus reflexiones suelen disparar hacia "alguien u algo" en particular. De hecho, sus comentarios giran en torno a sus trabajos, interacciones con el público o alguna que otra publicidad paga.Esta vez llamó la atención su frívola descripción y pese a que no dio ningún tipo de explicación, varios seguidores intentaron indagar sobre el origen de tal indignación virtual. Vale recordar que a mediados de 2020, y luego de sufrir un accidente de tránsito, la modelo fue contundente al revelar que "un noviazgo no estaba en sus planes".¿Habrá cambiado de opinión?