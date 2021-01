Sigue usando tarjeta de Burlando: "Me llega a cortar, le prendo fuego la casa"

La semana pasada se desató una nueva polémica luego de que trascendiera que Diego Armando Maradona le habría donado una suma millonaria a Rocío Oliva y que además ella habría utilizado su extensión de la tarjeta de crédito tras su muerte. La panelista de Polémica en el bar desmintió rotundamente esto último, pero en pleno debate reveló que su expareja se seguía haciendo cargo de algunos de sus gastos. Este martes, en Los ángeles de la mañana, Maite Peñoroni mostró un Excel donde figuraba el detalle de estas transferencias y Barby Franco salió a defender a la rubia.El debate surgió después de que Peñoroni mostrara parte del expediente judicial donde hay un registro detallado de la cantidad de dinero que Diego le daba a Oliva. Entonces, Laurita Fernández -que está reemplazando a Ángel De Brito en la conducción- disparó: “¿Da seguir gastando de la tarjeta de crédito después de separados?”.Inmediatamente, Barby exclamó: “Sí, señora. Da”. Ante el categórico comentario, la conductora quiso saber: “¿Vos tenés extensión de la tarjeta de Fernando Burlando?”. “Sí, yo cuando me separé la primera vez obvio que le seguí usando la tarjeta”, afirmó la modelo. Entonces, dando cuenta de la crisis que vive su compañera con el abogado, Sofía Macaggi repreguntó: “¿Y ahora la seguís usando?”. “Obvio. ¿Sabés qué? Me llega a cortar, le prendo fuego la casa de Barrio Parque”, dijo sin filtro la angelita.Tras estar una década en pareja, Barby Franco y Fernando Burlando pasaron las fiestas separados. Aunque todo indicaba que era una crisis pasajera, no volvieron a mostrarse juntos hasta que este último fin de semana fueron vistos en Cariló.La noticia fue revelada por Ángel De Brito: “Están reconciliados Fernando Burlando y Barby Franco, están juntos nuevamente. Están en Cariló porque hoy él tenía un partido de polo y ella llegó anoche allá. Parece que ya se amigaron. No está todo resuelto, pero esto es un avance enorme porque de no querer hablar de ella a estar juntos en un hotel es un paso importante”.Sin embargo, este lunes la modelo dejó en claro que aún no se puede hablar de reconciliación: “Volví de la Costa. Fui con una pareja amiga. No fui con mi pareja, fui con un par de niños y después me lo crucé a él”. Y remarcó: “Estamos distanciados. Fuimos a cenar y hablamos. Son diez años de relación. Mucho tiempo y llegamos a un punto donde tenemos que negociar”. Finalmente, quiso dar cuenta de que no compartieron gran parte de la estadía: “Él fue a un evento de caballos y yo fui con esta familia amiga”.