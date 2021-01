Sol Pérez puso la firma y celebró: “Ya puedo contarlo”

Luego de varios rumores que indicaban la posible presencia de Sol Pérez en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, finalmente se confirmó oficialmente que será de la partida. Las versiones se habían instalado luego de que se supiera que el hisopado que la modelo se realizó al volver de unas vacaciones en la Costa Atlántica con su pareja, dio positivo, ya que esto provocó el aislamiento de quienes habían estado con ella en unas reuniones de producción de la segunda edición del reality, entre ellas, Gerogina Barbarossa y Carmen Barbieri.Justamente, después de dicho contacto estrecho, la madre de Fede Bal se contagió y se encuentra internada en la Clínica Zabala. Desde allí fue que grabó un video en el que mostraba su habitación. “Ves, esa es Cabildo. Acá al lado hay un colegio, entonces hay un árbol enorme. Por lo menos veo el amanecer y el atardecer”, se la escucha decir con las cuerdas vocales afectadas por el coronavirus y mostrando la vista que tiene desde su ventana.La conductora de Canal 26, que transitó la enfermedad casi sin síntomas, hoy ya se encuentra recuperada y confirmó a través de su Instagram la buena nueva: “Una de las fotos que más me gusta y la tenía guardada, ya puedo contarlo ¡Voy a ser parte de @masterchefargentina! Gracias @boxfishtv @telefe por la oportunidad Y gracias a ustedes que me acompañan siempre“, escribió junto a una foto en la que se la ve firmando el contrato con Telefe.Hace tan solo días, Sol había revelado en las redes sociales cómo estaba su estado de salud. “Recuperándome de a poco, ayer ya volví a entrenar pero escuchando muchísimo mi cuerpo y obvio con el permiso médico. Queda muy poco para que me den el alta. Cuídense mucho”, había expresado.