Alé contó qué fue lo más caro que compró con extensión de la tarjeta de Alfano

Durante casi diez años, Graciela Alfano y Matías Alé conformaron una de las parejas más explosivas del ambiente artístico. Y en el último tiempo el actor reveló detalles inéditos de su relación con la diva.



"Ella me dio la extensión de su tarjeta, fui mantenido muchos años y no me ponía un tope", contó días atrás Matías en Polémica en el Bar.



Tras ese sincericidio, Alé visitó Flor de Equipo y Flor Peña quiso saber: "Hace poco revelaste que fuiste un mantenido. Y que Alfano te dio una extensión de su tarjeta sin tope de gasto. ¿Qué fue lo más zarpado que te compraste con la tarjeta de Graciela?".



Entonces, Matías respondió: "Un saxo en París. Imaginate lo que salía". Al escucharlo, Marcelo Polino acotó con humor: "Carísimo, lo vendés ahora y te comprás una cochera en Almagro".



Divertido, Matías relató: "Estaba con ella en ese momento. En un momento nos separamos, ella arrancó para el lado de la Torre Eiffel y yo me fui a comprarme una remera del PSG. Paso por una casa de instrumentos y ella ya me había dicho que le gustaba cómo tocaba el saxo Facundo Arana. Y me decía 'deberías aprender a tocar saxo'. Así que me lo compré y le caí con la valijita. Me habrá salido mil y pico de euros".



Luego de aclarar que jamás aprendió a tocar el instrumento, Alé explicó: "No me dijo nada Graciela, era con total libertad. Le mandamos un beso"

Fuente: Ciudad