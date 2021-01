Stefy Xipolitakis confirmó su separación y reveló qué la atrae de un hombre

Stefy Xipolitakis se animó a una ronda de preguntas y respuestas con sus “followers”. Allí la griega sorprendió al revelar que tras casi nueve años de relación y planes de casamiento se separó de Sebastián Pelisch, con quien en el último tiempo había atravesado una fuerte crisis de pareja.



Todo comenzó cuando un fan le consultó si seguía de novia, y ella con ironía lanzó: “¡Empezamos bien arriba con las preguntas!”. “No, hace ya unos meses que no estoy más en pareja”, afirmó. Siendo un hecho la separación, quisieron saber si estaba dispuesta a volver a apostar al amor y qué características debe tener un hombre para conquistarla, a lo que ella respondió: “Me gusta mucho la gente que me hace reír. No me importa si es o no conocido. Para maquillaje estoy yo”.

Fuente: Tn Show