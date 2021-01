El Polaco habló de los rumores de embarazo de Barby Silenzi

Desde hace algunas semanas circula un insistente rumor que señala que El Polaco y Barby Silenzi esperan un nuevo hijo luego de que la bailarina diera a luz a Abril en junio de 2020. El cantante habló con Mitre Live y descartó de hecho que su pareja esté en la dulce espera pero por sobre todo que vayan a buscar un nuevo bebé en el corto plazo."Lo dije en joda porque estaba buena la foto y entonces le puse ‘se viene el varoncito’ como un chiste", aseguró el músico en referencia al posteo en Instagram de la bailarina que originó el rumor. “Se cerró la fábrica por un tiempo, y creo que definitivamente. Estamos bien así”, le contó a Juan Etchegoyen, que le preguntó si no tenían más planes para agradar la familia ya que Silenzi había manifestado que sí algunos días atrás.“No, estamos bien así: yo tengo tres hijas y ella tiene una. Son cuatro nenas. Está perfecto. Todas nenas en casa, ¿eh?", aseguró. “¿Y no tenés ganas de tener un varoncito?”, insistió el periodista.Pero El Polaco fue terminante al responder: “Ya no. Ya está, ya está. No pruebo más", dijo el cantante mientras le hacía notar al periodista: “¡Ya empecé a caminar, mirá!”, en referencia a que se pone inquieto con temas “candentes”. “Yo qué sé. La gente habla, especula. Pero de verdad no pasó nada. Estaba de vacaciones y no le estaba dando bola a las redes sociales. Pero es parte del juego, no pasa nada. Pero mientras la gente se divierta, es un placer. ¡Que se entretengan! No hay problema”, agregó.