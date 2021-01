“Podría estar si actuar, pero no sin cantar”, dijo a Elonce TV María José Demare

María José Demare es una actriz y cantante de tango que nació el 12 de abril de 1949 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y ha desarrollado una extensa carrera.En una nueva edición del programa, dialogó con el conductor y habló de su inicio, su vida en pandemia y sus proyectos. Además, cantó en vivó.“Esta pandemia nos alejó de todos, pero nos une la música y el arte. A mí el streaming no me gusta, así que me dedique mucho a la guitarra, a estudiar canto y componer”, expresó ala artista.“Poco a poco comenzamos a convivir con el virus, pero yo me cuido muchísimo. Hago cosas, ando por todos lados en bicicletas, y me gusta estar sola, entonces no lo sufro, si me duele no ver mucho a mi nieta”, dijo.María es la hija del director de cine Lucas Demare y de la actriz Norma Castillo así como sobrina del pianista y compositor Lucio Demare.Al ser consultada como se siente más representada, María dijo que “si tengo que elegir, elijo la música. Podría estar si actuar, pero no sin cantar. Comencé muy chica con el canto y en mi casa siempre se respiró arte”.