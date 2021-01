Jujuy Jiménez se mostró infernal y reveló una decisión sobre su futuro amoroso

Sofía Jujuy Jiménez confirmó que su relación con el polista Jerónimo del Carril terminó, y reveló la decisión que tomó sobre sus próximas parejas."Mis dos ex novios fueron conocidos, eso genera que la gente quiera saber", dijo durante una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas, con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Y agregó sobre su trunco noviazgo con Del Carril: “Es lo que me pasó con el último chico que se me vio. No estábamos para dar el paso del noviazgo. Fue increíble, fue muy divertido todo, pero hasta ahí”, indicó la ex de Juan Martín del Potro.Esta situación hizo que Jujuy Jiménez manifestara que de acá en adelante preferiría estar con personas no conocidas: “Un poco”. Aunque tampoco descartó estar en pareja con una persona pública: “Mi intención es que sea perfil súper bajo, tranqui. Pero tampoco una elige de quién enamorarse”, admitió. A la vez, dijo que en un futuro le gustaría casarse: “Ojalá, yo soy re Susanita. Me encantaría”, dijo en La Once Diez/Radio de la Ciudad.Y en Instagram se mostró infernal en tres fotografías: “De cara a los treintiiiiis, sólo puedo y quiero agradecer. Vamos por más”, escribió.