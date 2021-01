Mica Viciconte posó con ropa interior traslúcida e hizo una advertencia

La panelista Mica Viciconte, quien suele demostrar su particular carácter, posó frente a una heladera en la casa que comparte con su pareja Fabián Cubero y sus perritos.Bromeando sobre el motivo de su posteo, Mica se plantó en la cocina y aclaró: “Que nadie se acerque a mi heladera sin mi permiso”. En la imagen, donde se aclara a qué negocio pertenece la heladera y cuál es la ropa interior que tiene puesta se la puede ver con un conjunto en color verde oliva súper traslúcido.Viciconte y Cubero generaron polémica en las últimas semanas por su viaje a México junto con las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. Antes de regresar al país, Mica escribió unas breves palabras y agradeció a todos por sus días de relax, destacando que el viaje había sido programado (y que por lo tanto la madre de las niñas estaba al tanto).“Con estas fotos nos despedimos de nuestras vacaciones con @fabiancuberooficial tan programadas y soñadas. Disfrutamos, nos reímos y comimos de lo lindo jajaja. Somos privilegiados de poder tomarnos vacaciones”, escribió Viciconte.“Para los que preguntan cómo fue viajar, les cuento que al principio me dio miedo, porque no sabía cómo estaba todo acá, pero una vez que llegas te cuidan, siempre se respeta el protocolo, se mantiene la distancia y el tapaboca el mayor tiempo posible. Tema papeles, tenés que llenar algunos. Averigüen bien y antes de volver tenés que tener el resultado de Covid negativo sí o sí, sino no subís al avión”, indicó la panelista.