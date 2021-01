Superó el covid y se reencontró con su hijo: "Otra vez juntos, mi amor"

Esta semana, Ailén Bechara comunicó que estaba aislada en su casa tras contagiarse coronavirus. En ese especial contexto, la modelo habló de la angustia que le generaba no poder estar con su hijo, Francisco, de tan solo dos años y medio, para prevenirlo de la enfermedad, al igual que a su pareja, Agustín Jiménez."Extraño mucho a mi hijo. El nene es muy chiquito, no entiende, así que pide por mí. Ahora medio que ya se acostumbró, pero la primera noche que dormí sin él escuchaba cómo lloraba. Igual, no queda otra y tengo que estar aislada. Está a cargo del padre y de una mujer que me ayuda, que es como mi mamá y está al pie del cañón", dijo Ailén en nota con Teleshow.El tiempo pasó, Bechara se volvió a testear y libre de Covid-19, la joven de Darregueira expresó su felicidad de tener el alta y poder abrazar de nuevo a su hijo: "Despue?s de muchos di?as, hoy di negativo. Otra vez juntos mi amor", escribió Ailén Bechara, junto a una tierna foto de su reencuentro con Francisco.