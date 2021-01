Oriana Sabatini realizó una confesión sobre su intimidad y se declaró bisexual

Instalada en la ciudad de Turín, en Italia, desde hace un par de años, Oriana Sabattini (24) suele expresarse a través de las redes sociales. Y esta vez lo hizo con una sorpresiva confesión vinculada a su intimidad sexual, que la convirtió en tendencia.No es la primera vez que la cantante se somete al juego de las preguntas en Instagram. La feliz novia del futbolista Paulo Dybala (27), suele interactuar con sus más 5,3 millones de seguidores. Y el año pasado, por ejemplo, dio a entender que quería casarse con el crack de la Juventus.Sin embargo, esta vez, Oriana fue por más y se sometió a un cuestionario de "verdadero o falso" en el que hacía frente a cada una de las inquietudes que les planteaban. Y algunas de ellas fueron "al hueso".A Oriana le recordaron la grabación del video de la canción Stay or run, en el que se la ve besándose en distintos lugares con la modelo Soledad Alfonso. "¿Estuviste de onda con alguna mujer?", quisieron saber. Y la hija de Catherine Fulop respondió: "Falso".Un par de historias después apareció otra afirmación: "Sos bisexual". Y el comentario de Oriana fue bien claro: "Verdadero? Si hay que ponerle una etiqueta supongo que sí".Oriana respondió más de 60 preguntas en el cuestionario de "verdadero o falso", y algunas de ellas vinculadas a su feliz situación sentimental, al lado de Paulo Dybala. "Me ayuda a crecer y ser mejor persona todos los días", dijo sobre el futbolista.Además, contó que piensa formar una familia "en algún momento" y que su sueño es tener dos nenas. Y señaló como "verdadero" cuando le sugirieron que "a veces le gustaría no estar tan expuesta en lo mediático"."Todo lo negativo hizo que crezca, salga de mi zona de confort, sea más fuerte, pierda miedo y, sobre todo, que sea quien soy y esté donde estoy hoy", comentó en otro posteo.Y luego siguió: "Soy muy negativa en todo lo que implica imaginar posibles escenarios en mi vida, aunque hoy lo estoy laburando bastante y me volví mucho menos negativa".Oriana ya habló de su lucha contra un trastorno alimentario y desde hace un tiempo se plantó contra las exigencias vinculadas a su cuerpo y la estética."Las redes te llevaron a obsesionarte con tu cuerpo", aseguró alguien. Y ella no tuvo dudas: "Verdadero. Siempre tuve una obsesión horrible con eso, pero definitivamente la exposición que te dan las redes sociales hicieron que en cierto punto me ponga muchísima más presión de la que ya me ponía"."Verdadero", respondió cuando le preguntaron si se estaba recuperando de su trastorno alimentario. Y en otra de sus tantas respuestas afirmó que no tiene cirugías estéticas en su rostro y confesó que en algún momento pensó en inyectarse los labios. "Pero ahora ni ganas", aclaró.