Claudia Villafañe contó toda la verdad sobre la final de MasterChef Celebrity

Espectáculos Claudia Villafañe se consagró como la gran ganadora de MasterChef Celebrity

"Hasta que se emitió el programa, ninguna de las dos sabía qué había pasado”

Claudia Villafañe se consagró ganadora de la primera edición de "MasterChef Celebrity". En la gala del lunes logró vencer a Analía Franchín. Sin embargo, mucho se especuló con que la producción del programa había decidido grabar dos finales con el fin de que no se filtre el ganador. La versión no era para nada descabellada, dado que se trata de algo muy habitual en este tipo de certámenes televisivos.Marcelo Polino contó que efectivamente para evitar la filtración del nombre de la ganadora se habían grabado dos versiones y anunció que el resultado se iba a conocer en vivo. “En las redes sociales se dice que se sabe, pero no. Se grabó con una modalidad en que se hicieron dos finales como para que nadie lo sepa. Se grabó el programa como siempre y después un escribano tomó el voto de cada jurado y el sobre que se iba a abrir en la final. Nadie sabía aún quién había ganado esta primera edición”, sostuvo el periodista.Minutos después de haber terminado la emisión del programa y ya con Claudia consagrada ganadora, Polino habló con ella sobre lo que ocurrió el 23 de diciembre: “Una vez que terminamos de cocinar, salimos del piso y limpiaron todas las mesadas y lo que habíamos ensuciado. Antes de entrar nos llamaron de producción, nos dijeron que querían grabar dos finales y nos dieron sus motivos: no querían que se filtrara quién iba a ser la ganadora”.“Con una moneda decidimos entre Analía y yo quién era la primera que ganaba y salió ella. Se anunció, tiraron papelitos, todo como se vio. Después tuvieron que barrer e hicieron lo mismo conmigo. Hasta que se emitió el programa, ninguna de las dos sabía qué había pasado”, sostuvo entre risas.Tanto la empresaria como la periodista vieron la final desde sus casas. En el caso de Claudia, cuando se enteró de que era la ganadora, comenzó a gritar y a abrazarse con sus hijas. “Dalma y Gianinna me tiraron a la pileta vestida, me sacaron solamente el celular. Casi las mato”, relató.Tras el éxito de la primera temporada del reality de cocina con famosos, el canal confirmó que habrá segunda temporada este 2021. Para eso convocaron a figuras del espectáculo que no dudaron en aceptar el desafío. Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse (exlíder de Los Ratones Paranoicos), Gastón Dalmau, Andrea Rincón, Dani La Chepi y Cae son los que, hasta el momento ya firmaron su contrato.