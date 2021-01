Tras el diagnóstico de covid, internaron a Carmen Barbieri por neumonía

A última hora del domingo, se supo que hubo un caso positivo de coronavirus entre los participantes de la nueva edición de Masterchef Celebrity. Si bien las grabaciones del reality aún no comenzaron, el viernes pasado se realizó una reunión de producción, en la que estaban presentes Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa y Sol Pérez. Aunque las últimas dos no fueron oficialmente confirmadas por Telefe, se supo que luego de dicho encuentro la modelo se hizo un hisopado que dio positivo y por ende tuvieron que aislar a todos aquellos que habían estado en contacto con ella.Sin embargo, en la emisión de este miércoles de Intrusos, por América, confirmaron que la madre de Fede Bal está internada por COVID en la Clínica Zabala. “Tendría un principio de neumonía, está conectada con el teléfono, contestando algunos mensajes, pero lo cierto es que tiene COVID positivo y está internada”, dijo Dani Ambrosino. En ese sentido, una fuente muy allegada a Barbieri confirmó a este medio que está sin respirador. Y agregó: Georgina Barbarossa, que también se hizo el test, le dio negativo. Habrá que ver cómo sigue la obra”.Adrián Pallares, por su parte señaló que la capocómica “está cursando una neumonía”. “Pudimos hablar con Fede Bal, que obviamente está muy preocupado por su mamá, muy angustiado, no ha podido verla, porque es una enfermedad muy solitaria”, expresó. Y continuó: “El viernes Carmen tuvo ese contacto con Sol Pérez, seguramente ahí se contagia, hoy día miércoles es el día en que a Carmen se le empezaron a manifestar los síntomas. Se hisopó ayer y a última hora sabían el resultado”.En esa línea, Rodrigo Lussich aportó detalles. “Se habían juntado el viernes pasado porque las tres eran parte de Masterchef Celebrity 2, Sol Pérez todavía no incorporada oficialmente por Telefe, pero sí sabemos que es parte del staff y de hecho estaba justamente con sus dos compañeras, en el caso de Carmen sí confirmada, para hacer estos tutoriales de cocina previos a las grabaciones que empezarán a mediados de febrero”, informó. Y siguió: “Ahí entonces llegaba de la Costa, Sol Pérez no sabía aún que estaba COVID positivo, luego se entera y al enterarse, obviamente se aíslan tanto Carmen como Georgina”. Por otra parte, señaló que el canal estaba molesto por “tener que confirmar a una participante a raíz de un caso de COVID, cosa que de todas maneras no hicieron”.¿Quienes serían las otras figuras no anunciadas que integrarían el reality además Barbarossa y Pérez? Según se supo, también habrían sido convocadas Carola Reyna, Claudia Fontán, Brian Sarmiento y Osvado Laport, aunque todavía faltarían dos famosos más para completar la misma cantidad de participantes de la edición que concluye este lunes. De manera oficial, ya están en la lista Cae, Andrea Rincón, Dani “La Chepi”, Gastón Dalmau, Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse y Candela Vetrano.