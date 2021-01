De vacaciones en Paraná, Axel Neri reveló cómo se contagió coronavirus

El modelo paranaense Axel Neri de encuentra de vacaciones en su ciudad natal. En una entrevista con el programade, dio detalles de cómo pasó los primeros días de su estadía en la capital entrerriana en aislamiento por Covid-19.“Son muy pocas cosas las que me ponen de malhumor, como por ejemplo haber perdido la primera quincena de enero por un virus”, reconoció.Dio cuenta de que “el 30 de diciembre me había olvidados de ponerme perfume y en el auto, camino a Paraná, mami me dice: “tanto perfume te vas a poner” y ahí le contesto: “me estás jodiendo”.Y continuó: “Apenas llegamos a Paraná me fui al hospital a donde se portaron excelente, además de realizar un seguimiento sanitario”, aunque no tuvo otros síntomas.“Con mi mamá nos contagiamos al mismo tiempo, así que hicimos a la par el aislamiento. Se cortaron los planes de tener vacaciones acá, de estar con amigos o salir a correr por la costanera”, expresó el modelo, a la vez que consideró que “hay que trabajar la cabeza. Es un proceso al que hay que pasarlo”.Interrogado sobre el lugar en el que se contagió, relató: “Estoy trabajando de lunes a viernes en un programa con Floppy Tesouro. Trabajamos con un equipo de 30-35 personas. Seguimos los protocolos, pero todos los días tenemos un invitado. Por más que uno mantenga los cuidados, creo que fue ahí”.“Cuando informé a la producción, paralelamente hubo ocho o nueve personas contagiadas. Creo que viene del lado laboral, pero es imposible calcular exactamente el día que fue”, declaró.Además, lamentó: “Pobre mi mamá. Me acompaña cinco días a Buenos Aires y se contagia coronavirus. Estamos todos expuestos, pero es ahí a donde entra la culpa, a dónde tomás dimensión”. Y reconoció que antes de contraer la enfermedad “me relajé”.