La final de "MasterChef Celebrity" tuvo el mayor rating del último año y medio

Espectáculos Claudia Villafañe se consagró como la gran ganadora de MasterChef Celebrity

De acuerdo a datos aportados por Kantar Ibope Media Argentina y relevados por el sitio www.television.com.ar , la medición lograda no solamente superó los números de 2020 sino que constituyó la medición más alta desde el 2 de julio de 2019, cuando el partido de Argentina vs. Brasil, por la Copa América, midió 30.6 puntos por la Televisión Pública.De acuerdo a datos aportados por Kantar Ibope Media Argentina y relevados por el sitio www.television.com.ar , la medición lograda no solamente superó los números de 2020 sino que constituyó la medición más alta desde el 2 de julio de 2019, cuando el partido de Argentina vs. Brasil, por la Copa América, midió 30.6 puntos por la Televisión Pública.Sin contabilizar transmisiones deportivas, la marca de ayer de “MasterChef Celebrity” es la más alta desde el 29 de mayo de 2017, fecha en que “ShowMatch” (eltrece) logró 27.4 y la más alta en la pantalla de telefe desde el 17 de noviembre de 2016 cuando la tira “Moisés y los 10 Mandamientos” obtuvo 26.8.Otro dato relevante es que durante el mes de enero no se alcanzaban ratings tan altos en la TV abierta desde el 2010, año en que la tira de Polka “Valientes” superó los 25 puntos.En busca de repetir y potenciar el suceso, la señal del grupo Viacom CBS anunció hoy a la actriz Candela Vetrano como la octava participante de la segunda edición del concurso donde además ya figuran la vedette y productora Carmen Barbieri, el músico Juanse, el actor Gastón Dalmau, la influencer Dani La Chepi, la actriz Andrea Rincón, el cantante CAE y la animadora y empresaria Flavia Palmiero.