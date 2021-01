“Feliz”, Sandra Borghi se mostró en bikini desde Pinamar

Días pasados, la periodista Sandra Borghi sorprendió al confesar que mantuvo una relación amorosa sólo porque el muchacho era parecido a un actor.Y en las últimas horas llamó la atención de sus seguidores al postear una serie de fotos desde las playas de Pinamar. “Feliz, sin más”, se limitó a escribir en el apígrafe. Y rápidamente recibió diversos halagos de sus seguidores.Sandra Borghi confesó que salió con un hombre porque era igual a Gustavo Bermúdez. En Nosotros a la mañana, reveló que no se acuerda el nombre del muchacho, porque lo tenía agendado como “Bermu”.“Sabés que salía con un pibe sólo porque se parecía a Gustavo Bermúdez”, sorprendió la comunicadora, al aire. Y despertó la curiosidad de sus compañeros por saber más sobre el tema.“¿Cómo se llamaba?”, consultó Nancy Duré. Y ella respondió: “No me acuerdo. Lo tenía agendo Bermu, por Bermúdez”, agregó.“Era tan parecido, que todo el mundo le decía Bermúdez. ¡Era igual! Yo salía porque me gustaba”, aclaró. “Yo tendría veintiocho, veintinueve años, era una criatura”, completó.