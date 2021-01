Catherine Fulop hizo furor con una serie de videos en los que mostró el modo en el que ejercita su físico.“Mi gente, son muchos años entrenándome, me imagino que sabes que no soy personal trainer, solo una persona que, a través del tiempo, logró convertir la actividad física en un hábito. Deseo de todo corazón poder transmitirte lo importante de mantener nuestro cuerpo activo y fuerte”, expresó la venezolana.Y continuó: “Te pido disculpas si algún ejercicio no está realizado del todo perfecto, juro que lo intento”.“Lo importante es que lo hago con onda. Espero que te sirva”, completó.