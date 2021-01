Le dio los buenos días a sus seguidores con una sensual foto bajo el agua

La modelo Rocío Guirao Díaz compartió una sensual imagen en la que aparece posando arrodillada y de espalda bajo el agua. “Buen día. A arrancar la mañana con buenas vibras que este día es un regalo”, fue lo que escribió junto a la imagen.Hace algunos días el periodista Rodrigo Lussich contó que la mujer y su esposo Nicolás Paladini tendrían planeado mudarse a Miami, Estados Unidos. Si bien no lo han confirmado con la prensa, es una posibilidad que el matrimonio y sus tres hijos se muden a Norteamérica.La blonda no está atada a ningún compromiso laboral en el país. Durante el 2020 no participó de Pampita online y al respecto había declarado: “No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así. La oferta para volver estuvo”.