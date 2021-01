Araceli González contestó a quienes la critican: “Yo no me quiero hacer la nena”

Araceli González decidió ponerle un freno a la catarata de comentarios negativos que recibe en sus posteos de Instagram, por parte de algunas mujeres. La actriz hizo un contundente descargo desde su cuenta y lo dirigió hacia quienes la juzgan y opinan sobre su edad y el contenido que genera en las redes sociales. “¿Por qué vas a limitar la vida del otro o lo que quiere hacer?”, cuestionó.Dueña de una belleza cautivante y de un gran talento, la artista que hoy tiene 53 años de edad, día a día se permite descubrir y jugar con las diferentes plataformas. Sube videos en Instagram y en Tik Tok. Además, usa filtros y se divierte. Pero al parecer, no a todas sus seguidoras les cae bien esta actitud.

Inició su relato señalando que ella siempre transmite buena onda pero que resultaba necesario “hacer un stop” y aclarar algunas cosas. “No puedo creer la poca amorosidad de la gente en las redes", apuntó Araceli luego de reconocer que hasta su hija, Florencia Torrente y su hijo,“Toto” Kirzner, le recuerdan que en estos espacios hay haters, es decir, “odiadores” o usuarios muy poco amables.Y continuó: “El Instagram es un instante de tu vida, en donde estás mostrando una huevada o una cosa maravillosa. Y todo el tiempo es 'palo, palo y a la bolsa'. Digo, ¿por qué?”.“Vengo viendo que generalmente son las mujeres las que te escriben: 'Ay, te pones filtros porque estas vieja'; 'ay, esto se lo ponen chicas de 15'; 'se nota que te querés hacer la nena'", disparó visiblemente indignada la conductora.En ese orden, la esposa de Fabián Mazzei señaló con firmeza que los efectos de las aplicaciones son gratuitos, que también lo pueden usar mujeres mayores de 50 y que “está demodé hablar del Photoshop”. La actriz dejó en claro que cada una tiene la libertad de hacer lo que prefiera.Luego, retomó la idea de “comportarse como una nena”, aunque en este punto su tono de voz se tornó más sutil (aún más, ya que Araceli siempre se dirigió a sus fans con respeto).

“Yo no me quiero hacer la nena. Pero igual, si soy una eterna nena, ¡me encanta! Porque voy a tener buena vibra para vos, para el resto de las personas, para mi casa y para mí misma", declaró la conductora.La ex modelo comentó que todo empezó por un video que subió: “Simplemente estaba haciendo eso. El reel tenía que ver con un chiste. Me vi haciendo unas historias de Instagram y me dije `parezco Camila, la de The Crown (Netflix), una serie que me encanta”.Finalmente, Araceli González concluyó: "Chicas, a ponerle un poco de onda. Igual escriban lo que quieran; solo que no saben lo aburrido que es leer esos comentarios. La edad no es un límite y lo voy a seguir haciendo. Así que ¡buena semana y buena vibra!"