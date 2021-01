Claudia Villafañe se consagró como la gran ganadora de MasterChef Celebrity

La última prueba

La degustación

El veredicto

Con un elegante traje blanco, Santiago del Moro dio comienzo a la esperada final de MasterChef Celebrity que terminaría coronando como ganadora a Claudia Villafañe. Entre aplausos, el conductor le dio la bienvenida a los tres miembros del jurado, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Ellos expresaron la alegría que significaba la instancia de la final y Germán confesó: "Estoy muy feliz que ellas dos llegaran hasta acá, y va a ser muy difícil elegir a una".Luego de eso ingresaron al piso las dos finalistas, Claudia Villafañe y Analía Franchín, luciendo un tocado con una foto de ella y de su rival. Al momento de tomar la palabra, Analía comentó: "Las dos queremos ganar, pero somos rivales con muy buena relación. Las dos traemos el cuchillo entre los dientes". Por su parte, Villafañe comentó cómo vivía esa instancia: "Con muchos nervios, mucha ansiedad y mucha felicidad por haber llegado hasta acá con Analía".Una vez más, Del Moro procedió a hacer un anuncio: "Les dije que había sorpresas, porque no van a estar solas", y de ese modo entraron al estudio muchos de los excompañeros del certamen. El Polaco, Boy Olmi, Leticia Siciliani, "El Mono" de Kapanga, Fede Bal y Vicky Xipolitakis, entre otros, llegaron al piso y vitorearon a las finalistas. Pero ellos no iban a ser los únicos testigos de la última velada, porque luego llegó el momento en el que ingresaron los familiares de las finalistas. Por parte de Claudia, Dalma y Gianina estaban al frente, y ellas confesaron que el apodo "Tata", con el que todos comenzaron a llamar a Villafañe, fue creación de su nieto, Benjamín. En la vereda opuesta, Amelia, la mamá de Franchín, alentaba a su hija y reconocía una debilidad por Martitegui.Analía y Claudia fueron a sus respectivas estaciones y escucharon con atención las palabras de los jurados. El primero en tomar la palabra fue Betular, que explicó: "En estos días ustedes tenían que elaborar un menú de tres pasos, que sea una experiencia única que convierta a una de ustedes en la ganadora". Luego Martitegui agregó: "Como siempre, van a cocinar con un tiempo pactado, que será de noventa minutos", mientras Donato concluyó: "Tienen que preparar una entrada, un plato principal y un postre. Para no perder la costumbre, tendrán que ir al supermercado y utilizar estos codiciados tres minutos para elegir los ingredientes". Después de protagonizar una verdadera lucha contrarreloj, la participantes consiguieron todo lo que querían, solo para que luego Santiago, entre risas, les dijera que podían volver al supermercado todas las veces que quisieran.Analía Franchín y Claudia Villafañe exponen sus platos ante el juradoAnalía Franchín y Claudia Villafañe exponen sus platos ante el juradoAl momento de detallar su menú, Claudia explicó: "Mi primer plato es una burrata, el plato principal es un arrollado de panceta con conejo y el postre un cremoso de chocolate blanco con cereza". Por su parte, Analía fue por "una entrada de carpaccio de portobello con parmesano, de primer plato un pulpo con papas y, de postre, duraznos asados con ricota casera de vainilla".Cuando llegó la instancia en la que ambas finalistas debían acercar sus platos, Del Moro expresó: "Son dos mujeres apasionadas por lo que hacen y hoy una de ellas va a ser la primera ganadora de MasterChef Celebrity Argentina, ¡fuerte el aplauso para ellas dos!". De ese modo comenzó la última degustación del certamen. Analía acercó su carpaccio de portobellos y reconoció que se inspiró "en algo que puedo comer y me gusta, no sé si podría haber realizado algo que no comí". Mientras tanto, Donato exclamaba: "¡Qué bellezas!" en relación a los dos platos. En la devolución, Martitegui dijo que su elección "era un gol al ángulo, la combinación perfecta", y Damián concluyó: "El juego de texturas era impecable".Con respecto a la preparación de Claudia, Donato consideró que la burrata era "una entrada al verano italiano, con un toque exótico", y Germán finalizó: "Tu plato es mágico. Se mueve en un nivel de sutileza muy por arriba de todo, son sabores que uno no puede imaginar juntos, y quedan bien".Al momento del plato principal, los aplausos tampoco tardaron en llegar. El solomillo de cerdo de Claudia se ganó numerosos elogios por parte de Damián, quien aseguró que era "espectacular en la boca". Donato la felicitó por la combinación, y Martitegui cerró asegurando: "Es una apuesta muy grande, deshuesaste un conejo perfecto en cinco minutos, mucha técnica y súper actual".Con respecto al pulpo de Analía, Betular se mostró muy satisfecho y la felicitó: "Es muy compleja la cocción del pulpo para alguien que no es profesional, y está súper sabroso. El caldo se siente y es de sabores simples perfectos". German, en tanto, señaló que el plato estaba "suave pero firme, es genial".Finalmente llegó el último paso, el postre. Analía apostó por un durazno grillado, con ricota casera y un praliné, elecciones por las que Donato la aplaudió. En ese cierre, Germán opinó: "El menú es perfecto, la línea de cada plato, todo se mantiene en una sutileza perfecta". Con respecto al cremoso de Claudia, Donato elogió esa idea y Betular concluyó: "Hiciste un helado como se hacía hace mucho, el cremoso de chocolate blanco no empalaga y esas lajas de chocolate... Son postres muy profesionales los dos".Finalmente fue el momento de la última devolución. Claudia y Analía no podían disimular los nervios y la ansiedad se palpitaba en el estudio. El primero en tomar la palabra fue Betular, que hizo una evaluación general del menú propuesto por Franchín: "Fue muy equilibrado, sencillo, bien pensado, bien presentado, y sobre todo gustoso". Por su parte, Donato se dirigió a Villafañe: "Fuiste por la técnica, deshuesaste un conejo, nos maravillaste con ese postre final. Este es un oficio en el que hay que tener pasión y ambas la tuvieron". Por último, Martitegui comentó: "Yo no estudié para ser cocinero. Hay cosas que se tienen o no, y yo hoy comí en dos restaurantes llenos. Como ya les dije, las llamé "cocineras" y no es un nombre que usemos en vano". Y de ese modo, el jurado les propuso intercambiar lugares.

Con Analía y Claudia subidas al estrado, llegó el esperado anuncio. Allí tomó la palabra nuevamente Martitegui, y exclamó: "¡La ganadora es La Tata!". Muy emocionada, Claudia apuntó su vista al cielo agradeció a su familia y le dedicó el premio "a los que no están". Betular, en su despedida, le dijo: "Hoy fue un broche de oro. En esa lista de súper mujer y súper madre, hoy se agrega súper cocinera". Con respecto a Franchín, el jurado la felicitó por sus tres platos y la alentó a seguir adelante en el mundo de la cocina.De esa manera, la primera edición de MasterChef Celebrity Argentina llegó a su final, no sin antes calentar motores para una inminente segunda parte, que pronto llegará a la pantalla de Telefe. (La Nación)