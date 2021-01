Argentino participa del certamen “La Voz Finlandia”: “Es una experiencia única”

Martín Portillo, conocido artísticamente como “Ángel Enkeli” es de Corrientes y este momento se encuentra viviendo en Porbo, un pueblo de Finlandia. Martín es cantante y participa del reallity “La Voz Finlandia y se encuentra en la instancia de los 84 mejores de una selección de 8.000 participantes.“En agosto empezamos con los castings y en noviembre me avisaron que quede entre los 140 mejores, de unos ocho mil”, resaltó Ángel ay contó que luego de ser seleccionado comenzaron a llevarse a cabo diferentes instancias dentro del certamen como “batallas y knockout, que son las que salen en la tele y van dejando participantes en el camino”, reveló.“Es algo único, actualmente estoy dentro de los 84 mejores. Es una experiencia única trabajar para una cadena de televisión extranjera”, resaltó.Ángel contó que cuenta con un repertorio musical muy amplio: “toco y canto, folclore, tango, bachata, cumbia y el chámame me apasiona. En este momento estoy produciendo un disco, hago mucha fusión de estilos, como cumbia con rock and roll,”.El artista reveló que para el certamen tuvo que aprender a inglés y diversos idiomas para participar.