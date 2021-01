Nati Jota publicó un video en bikini y recibió comentarios que no le agradaron

Nati Jota subió un video en el que se la puede ver caminando de un lado a otro en las playas de Pinamar, donde se encuentra disfrutando de unas jornadas de descanso con su familia. Sin embargo, lo que era un contenido divertido propio del estilo de la influencer, se convirtió en objeto de críticas a su cuerpo.La periodista no tardó en hacer su descargo, tanto en Instagram como en Twitter, donde brindó un contundente mensaje sobre la importancia de cesar con los comentarios ofensivos sobre los cuerpos. "Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mí misma", escribió Nati Jota en la red social del pajarito, haciendo mención a complejos con los que lidia continuamente y que le generan mucho dolor. "[Ahora]Me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", añadió. "Dejen de militar el amor propio como si fuera algo fácil porque frustra el doble", apuntó.Asimismo, en Instagram grabó un video en el que hizo referencia a quienes observaron su cuerpo en detalle. "Subo un video en bikini y los comentarios criticándome el cuerpo no se hicieron desear", expresó, en línea con lo que esbozó en Twitter. Según la influencer, cuando había logrado estar segura de sí misma, esos comentarios provocaron que se cuestione nuevamente. De acuerdo a lo que dice en el video, el proceso de aceptación se le volvió mucho más complejo por la mirada ajena.