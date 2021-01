Video: Marcos Pereyra y Franco Giaquinto cantaron juntos en Elonce TV

Franco Gianquinto y Marcos Pereyra, dialogaron con Elonce TV sobre el show virtual que realizaron el pasado jueves. Además, repasaron su carrera artista dentro del folcklore.



“Mucha gente nos siguió por años y quisimos hacerles un show virtual”, contó Franco en el programa Peña Entre Todos.



En el 2017 el dúo se separó, pero la amistad siguió a pesar que cada uno realizará su camino.



Francos es docente y por sus compromisos laborales “se me hacía complicado seguir junto a Marcos, por eso me alejé de la música. Fue complicado porque uno estaba acostumbrado a las giras y los viajes, pero también estaba la familia y a veces uno tiene que tomar decisiones”.



Por su parte, Macos dijo: “Hace 15 años que andamos juntos, más allá de los proyectos de cada uno. Hasta hoy me pasa que lo extraño en los escenarios, es un músico muy completo.”, contó Marcos.



Nota completa en el video.