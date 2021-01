Video: “El argentino tiene el corazón impregnado en cada nota”, dijo Bilat por ElonceTV

El cantautor y acordeonista oriundo de Colonia Avellaneda, Juan Manuel Bilat dialogó con Elonce TV sobre su vida en Brasil y recordó sus vivencias cuando pertenecía al grupo Alma de Montiel. Hoy en día, el artista se encuentra en Paraná planificando nuevos proyectos.



“En 2017 decidimos hacer un parate con el grupo Alma de Montiel, entonces decidí emprender viaje a Brasil y me radiqué en Rio de Janeiro. Me fui por la música y a trabajar”, expresó el artista en el programa Peña Entre Todos.



“El carioca, como le dicen, es muy cálido, muy compañero, me recibieron con los brazos abiertos. Mi primer trabajo fue en un restaurante, que el dueño era un argentino y cada dos meses realizaban una peña de folcklore. Llegue en marzo y el 25 de mayo, hacían locro y peña”, contó.



El acordeonista, dijo orgulloso: “El brasilero tiene muchos conocimientos de música, pero el argentino tiene el corazón impregnado en cada nota que toca. Somos muy pasionales, y eso sorprende en otros lados del mundo”



Al ser consultado si vovleria a Braisl, comentó que “la pandemia me encontró en Paraná y hace algunas semanas, comenzamos un nuevo proyecto con colegas de acá. Por el momento, vuelvo a hacer música en Argentina.



